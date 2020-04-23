Резервный фонд Рязанской области планируется увеличить на 700 млн. рублей

Губернатор Николай Любимов поручил Минфину Рязанской области увеличить резервный фонд на 700 млн. рублей. Об этом он заявил во время заседания оперативного штаба.
Эти деньги будут потрачены на поддержку пострадавших от коронавируса. В частности, предусматриваются региональные выплаты людям, лишившимся работы. Кроме того, будут поддержаны и предприниматели. Они получат преференции по налогам.
Николай Любимов оценил прямую поддержку в 1,5 млрд. рублей, ещё 3 млрд. составят преференции по налогам.
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