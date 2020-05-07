Четверг, 7 мая, 2020
22.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Ресторан бесплатно привозит пиццу врачам больницы имени Семашко

7info

В Рязани посадили Сад памяти

Новости Рязани
В субботу, 2 мая, в Рязани, в рамках акции «Сад памяти» в сквере на площади Маргелова высадили 30 саженцев краснолистного клёна. Об...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

В Рязани переболела коронавирусом иностранка с двумя маленькими детьми

Новости Рязани
Минздрав Рязанской области рассказал о работе госпиталя-обсервации. В него попадают люди, приехавшие из неблагополучных по коронавирусу стран. Там они проходят 14-дневный карантин.
Узнать больше
-

Ресторан «Пицца Лисица» помогает врачам-инфекционистам больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети ВКонтакте. 

Каждую неделю ресторан «Пицца Лисица» привозит в больницу им. Н.А. Семашко 20 коробок пицц.

– Передавая вкусный подарок для медиков, сотрудники ресторана всегда говорят много теплых слов врачам и благодарят медиков за их огромный вклад в борьбу с коронавирусом, – говорится в сообщении ВК. – Больница им. Н.А. Семашко признательна ресторану «Пицца Лисица» за поддержку и внимание. Во время сложной эпидемиологической ситуации доктора и медсестры сутками спасают жизни пациентов. Медикам очень приятно получать помощь в это непростое время.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области на проверке находятся ещё 86 положительных тестов на COVID-19

Новости Рязани
С начала пандемии в регионе вылечились от коронавируса 133 человека. Большинству из них медицинская помощь оказывалась в больницах.
Узнать больше

В Минздраве рассказали, сколько анализов на COVID-19 делается в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В Рязанской области действуют несколько лабораторий, где выполняются исследования тестов на COVID-19. Об этом говорится в ответе регионального Минздрава на вопрос пользовательницы...
Узнать больше

Ресторан бесплатно привозит пиццу врачам больницы имени Семашко

Новости медицины
Ресторан «Пицца Лисица» помогает врачам-инфекционистам больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

Власть
По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий.
Узнать больше

Названо число рязанцев, умерших от коронавируса

Коронавирус ТОП
В Рязанской области от коронавируса умерли пять человек. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил вице-губернатор Игорь Греков.
Узнать больше

Семья, пострадавшая при пожаре на Гагарина, пристраивает собаку

Новости Рязани
Семья, пострадавшая во время пожара на улице Гагарина в Рязани, пристраивает собаку. Напомним, пожар в жилом доме случился в...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+