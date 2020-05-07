Ресторан бесплатно привозит пиццу врачам больницы имени Семашко

Ресторан «Пицца Лисица» помогает врачам-инфекционистам больницы им. Н.А. Семашко. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети ВКонтакте.
Каждую неделю ресторан «Пицца Лисица» привозит в больницу им. Н.А. Семашко 20 коробок пицц.
– Передавая вкусный подарок для медиков, сотрудники ресторана всегда говорят много теплых слов врачам и благодарят медиков за их огромный вклад в борьбу с коронавирусом, – говорится в сообщении ВК. – Больница им. Н.А. Семашко признательна ресторану «Пицца Лисица» за поддержку и внимание. Во время сложной эпидемиологической ситуации доктора и медсестры сутками спасают жизни пациентов. Медикам очень приятно получать помощь в это непростое время.
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