Ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте близится к завершению

В Рязани планируют завершить ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте с опережением графика. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии сообщается, что рабочие заканчивают монтаж трубопровода, ведутся работы по перекрытию канала тепломагистрали. На данный момент уже ведётся подготовка к укладке щебёнки. После этого начнут восстанавливать асфальт, проведут благоустройство.

Напомним, ремонтные работы в центре Рязани были начаты 25 июля. Из-за них на Первомайском проспекте изменилась организация движения, были изменены маршруты общественного транспорта. Кроме того, в городе было затруднено движение.

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Общая длина отремонтированного магистрального трубопровода – 582 метра. Работы проводились в рамках подготовки к новому отопительному сезону.