Ремонт обхода Ряжска идёт круглосуточно

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Ремонт участка дороги,  соединяющего федеральную трассу Р-22 «Каспий» с автодорогой Рязань – Ряжск – Данков – Ефремов, идёт круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Дорожники работают ежедневно в три смены. В Минтрансе отметил, что этот участок – один из важнейших для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Протяжённость участка – 10 километров. Рабочие делают его вахтовым методом, без выходных. Ремонт ведётся капитальный, с переборкой всего основания.

После завершения работ весь транзитный транспорт сможет ездить в обход Ряжска. 

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