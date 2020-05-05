Ремонт обхода Ряжска идёт круглосуточно

Ремонт участка дороги, соединяющего федеральную трассу Р-22 «Каспий» с автодорогой Рязань – Ряжск – Данков – Ефремов, идёт круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.
Дорожники работают ежедневно в три смены. В Минтрансе отметил, что этот участок – один из важнейших для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.
Протяжённость участка – 10 километров. Рабочие делают его вахтовым методом, без выходных. Ремонт ведётся капитальный, с переборкой всего основания.
После завершения работ весь транзитный транспорт сможет ездить в обход Ряжска.
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