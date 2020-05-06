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Регистрация в кадровый проект «Единой России» «ПолитСтартап» продлена до 15 мая

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«Единая Россия» продлила до 15 мая регистрацию участников проекта «ПолитСтартап». Об этом сообщает ryazan.er.ru

Каждый желающий, отвечающий требованиям проекта, может зарегистрироваться на politstartup.er.ru. На сайте зарегистрировано более 5200 участников. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Кадровый проект «Единой России» «ПолитСтартап» вслед за продлением срока регистрации партийного праймериз продлевает срок регистрации участников до 15 мая. Давая таким образом молодым, активным ребятам, интересующимся политикой, получить новые знания и навыки, необходимые начинающим политикам», — сказал он.

Для участников политтехнологи, политологи, социологи, эксперты медийной отрасли и депутаты различных уровней от партии ведут обучение онлайн. Они могут задавать интересующие вопросы и получать необходимые консультации.

«Обучение и работа с наставниками на проекте проходит в онлайн-формате, что позволяет молодым политикам из любого региона нашей страны поучаствовать в проекте. Теперь все те, кто по каким-либо причинам не успел зарегистрироваться, имеют возможность сделать это до 15 мая и поучаствовать в интереснейшем, уникальном процессе обучения, которое без сомнения будет полезным всем начинающим политикам», — заявил Романов.

Вместе с тем, стартует следующий этап обучения — распределение наставников для лучших участников проекта. Наставники играют важнейшую роль в обучении, в том числе помогают молодым политикам вести предвыборную кампанию. В 2020 году наставниками «ПолитСтартапа» станут более 1000 человек. Наставническая работа также будет вестись в онлайн-формате.

Кроме того, участники проекта во всех регионах активно подключаются к организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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