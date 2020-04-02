Речка в Рязанской области вошла в топ-3 самых забавных и весёлых рек России

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К Дню смеха туристический портал ТурСтат составил рейтинг российских рек с самыми смешными названиями.

Рейтинг возглавили реки в Московской, Рязанской областях и в Сочи.

Река Звероножка в Московской области признана самой весёлой. Ей чуть уступила горная река Херо́та в Адлерском районе Сочи она на втором месте.

Тройку лидеров замыкает речка Малявка в Рязанской области.

В список рек с самыми смешными названиями вошли также Мусорка в Самарской области, Мо́ча в Нижегородской области, Явонь в Новгородской области, Сучок в Тверской области, Нюховка в Тульской области, Сал в Ростовской области и Тухлянка в Сахалинской области.

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