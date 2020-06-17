Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Рязани

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ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Рязани. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 8 июня в 13.40 у дома №27 корпус 3 на улице Зубковой в Рязани. По предварительным данным, 35-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», не выбрал безопасную скорость и врезался в опору уличного освещения.

Водитель автомобиля погиб от полученных травм. 28-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912)29-72-56. Также можно подойти лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.