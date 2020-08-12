Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Рязани. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 10 августа, в 21.45. На 189-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязани 43-летний житель города, ехавший за рулём автомобиля «ВАЗ Калина», не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего совершил наезд на опору железнодорожного моста. От полученных повреждений рязанец скончался на месте.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912) 29-74-99. Также можно подойти лично на улицу Фирсова, 12 корпус 1, в кабинет №13.