Среда, 12 августа, 2020
17 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Рязани

7info

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Рязани. Информация об этом размещена на сайте УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в понедельник, 10 августа, в 21.45. На 189-м километре трассы М-5 «Урал» в Рязани 43-летний житель города, ехавший за рулём автомобиля «ВАЗ Калина», не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего совершил наезд на опору железнодорожного моста. От полученных повреждений рязанец скончался на месте.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912) 29-74-99. Также можно подойти лично на улицу Фирсова, 12 корпус 1, в кабинет №13.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяГотовность школ и детсадов к новому учебному году проверяют в Скопинском районе
Следующая статьяМужчина на тракторе утонул в озере птичьего помёта

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Под Рязанью появится завод по производству погрузчиков

Новости Рязани
Под Рязанью появится производственно-сервисный центр подъёмно-транспортной и автомобильной техники. Об этом стало известно на совещании по вопросам развития индустриального парка «Рязанский» в...
Узнать больше

Рязанцев ждёт дождливый и прохладный четверг

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 августа опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

В Рязани без света останутся десятки домов

Новости Рязани
В пятницу, 14 августа, жители домов по нескольким рязанским адресам останутся без света. Причина отключения – ремонт на воздушной линии.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцев ждёт дождливый и прохладный четверг

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области будет дождливо и прохладно. Прогноз погоды на 13 августа опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

Более 30 рязанцев сдали ЕГЭ на 100 баллов

Новости Рязани
В среду, 12 августа, в Рязанской области подвели итоги периода проведения Единого государственного экзамена за 2020 год. Пресс-конференция по итогам ЕГЭ прошла...
Узнать больше

В рязанский храм привезли частицу мощей Николая Чудотворца

Новости Рязани
Торжества по случаю принесения частицы мощей прошли во вторник, 11 августа. В них принял участие вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Per aspera ad astra – через тернии к звёздам

Акценты
Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского.
Узнать больше

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Акценты
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+