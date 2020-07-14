Разыскиваются очевидцы наезда на женщину в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев наезда на женщину в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло 15 декабря 2019 года в 19.26 у дома №16 на улице Новосёлов. 60-летнюю женщину, переходившую дорогу, сбил автомобиль «Киа Церато» под управлением 38-летнего жителя Рязани. С полученными травмами пострадавшую госпитализировали.

Всех, кто может что-либо пояснить по факту ДТП, просят звонить по телефону: 29-72-56. Также можно обратиться лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.