Разговоры за спиной чуть не закончились трагедией в рязанской квартире

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В одном из домов на улице Зубковой в Рязани чуть не произошло трагедия. В гости к 34-летней хозяйке квартиры пришла подруга. Затем заглянул и мужчина, с которым они раньше жили вместе.

Гость предложил устроить застолье. Через пару часов мужчина вышел покурить. С балкона он услышал, как женщины что-то оживлённо обсуждают. Он решил, что речь идёт о нём, разозлился, схватил бывшую сожительницу за горло и пригрозил её задушить.

Вторая гостья немедленно вызвала полицию, которая и усмирила дебошира.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.