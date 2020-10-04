Растёт число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

В Рязанской области растёт число пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных оперативной группой регионального правительства.

На 18 часов субботы, 3 октября, в больницах Рязани находилось 224 человека с COVID-19. В том числе 9 детей. Днём ранее был госпитализирован 221 человек, в том числе 8 детей.

В тяжёлом состоянии 14 человек. 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Днём ранее было 16 и 11.

Состояние 56 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 154 пациентов – средней степени тяжести.

Отметим, что все остальные заразившиеся переносят заболевание легче. По мнению врачей, госпитализация им не требуется.