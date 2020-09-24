Раскрыто убийство рязанца, совершённое в 2006 году

В Рязани возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства мужчины, совершенного в 2006 году. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В мае 2006 года в лесопосадке вблизи села Долгинино Рязанского района было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что погибшим является житель города Рязани 1977 года рождения.

По данным следствия, в начале мая 2006 года четверо ранее знакомых между собой мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, приехали в лесопосадку пострелять по бутылкам из охотничьего ружья. Между двумя из них произошла ссора, в результате которой 34-летний рязанец застрелил своего оппонента. Тело погибшего злоумышленник вместе со свидетелями там же скинули в канаву и скрылись с места преступления.

Благодаря непрекращающейся работе следователей и следователей-криминалистов над раскрытием преступлений прошлых лет, появлению у них на вооружении новой криминалистической техники и расширению экспертных возможностей, удалось добыть неопровержимые доказательства причастности 34-летнего рязанца к совершению убийства. Под тяжестью собранных доказательств он признал свою вину. Кроме того, в результате дополнительно проведенной работе с очевидцами, последние дали правдивые изобличающие злоумышленника показания. В этой связи расследование уголовного дела возобновлено.

В ходе следствия, проведение которого поручено следователям подразделения по расследованию преступлений прошлых лет следственного управления СК России по Рязанской области, будут проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Также будет дана правовая оценка фактам дачи заведомо ложных показаний свидетелями, данными ими на первоначальном этапе следствия. Расследование уголовного дела продолжается.