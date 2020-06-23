Район имеет значение

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Выбирая квартиру, всегда учитываются несколько факторов, которые влияют на дальнейшее качество жизни и комфорт всех домочадцев. И не всегда на первом месте стоят планировка и площадь жилья. Важными параметрами являются экологичность района, наличие развитой инфраструктуры, возможность быстро добраться из дома в любое место города. Некоторые обращают особое внимание на расположенные вблизи развлекательные центры. Кто-то важным аргументом считает безопасность и изучает статистику преступности в районе.

По данным исследования Tiburon Research, — все же каждый пятый покупатель переживает по поводу благоприятности района, достаточности инфраструктуры, а также своих ощущений от самой квартиры и двора.

Рязань – промышленный город со всеми свойственными такому городу экологическими проблемами. Согласно, информации, прозвучавшей на заседании Общественной палаты Рязанской области самые экологически неблагополучные районы города это — посёлки Турлатово, Дашки, Соколовка и Строитель. Они находятся в непосредственной близости от многочисленных производств Южного промузла, где наблюдается постоянное увеличение содержания в атмосфере сероуглерода, фенолов.

Экологи рекомендуют воздержаться от приобретения жилья вблизи промышленных объектов и советует покупателям тщательно выбирать не только квартиру, но и место ее расположения. Хорошая экологическая обстановка жилого дома обусловлена рядом факторов, среди которых:

1) Достаточная удалённость от опасных промышленных зон;

2) Расположение большого количества скверов, парков, благодаря чему, воздух в таком районе наиболее чистый и свежий, а благоприятная роза ветров предотвращает проникновение загрязненного воздуха со стороны промышленных зон.

Чтобы не запутаться, покупателю нужно хорошо знать особенности города. При чем важно не только знание маршрутов и транспортных развязок, но и информация о дальнейшей застройке района. Развитая инфраструктура, исключительно удобное месторасположение, естественное природное окружение — таковы главные критерии выигрышного расположения дома. Например, VELLCOM дом на Московском скрыт от шума главных городских улиц. Благоустроенный район, который помимо развитой инфраструктуры может похвастаться действительно уникальным преимуществом – экологией.

В ближайшем окружении от Vellcom дома на Московском находятся: 4 детских сада, 3 школы, РГАУ имени П. А. Костычева, детская школа искусств №4 им. Е.Г. Попова, спортивный центр «Экватор», супермаркеты и торговый центр. В непосредственной близости расположены детская поликлиника и городская больница. Район обладает развитой инфраструктурой: парковые зоны, кафе, рестораны и другие места проведения досуга. Хорошее транспортное сообщение обусловлено близостью к Московскому шоссе.

С каждым годом, все больше жителей нашего города сталкиваются с проблемой пробок и высокой загруженности дорог. При выборе жилья, люди все чаще задаются вопросом – сколько займет времени дорога от дома до работы, учебы, торговых и развлекательных центров? Важнейшим становится удобная транспортная доступность жилой недвижимости, все преимущества которой должны удовлетворять, как владельцев автомобилей, так и пользователей общественного транспорта. Хорошо развитая сеть общественного транспорта, где автобусы, троллейбусы и маршрутные такси следуют в любой конец города с частым интервалом движения значительно сокращают время на передвижение. Существенное значение приобретает и прилегающая к дому улица, которая должна быть спокойной, без перегруженности и вечных пробок. Согласитесь, жилье, которое находится недалеко от офиса, городской остановки с находящимися рядом магазинами, аптеками, детскими садами и школами – это всегда лучше, чем окраина, откуда езда по пробкам обеспечена до любого места, например Vellcom дома на Ленкома.

Экологическое состояние района хорошее. Негативное воздействие дорог нейтрализуется наличием центрального парка и Новопавловской рощи, в котором прекрасно проводят время и любители спокойного отдыха, и приверженцы активного спорта. Транспортная доступность – на высоком уровне. Район располагает большим количеством наземных маршрутов в разные части города. Автолюбители тоже без проблем доберутся до нужного места даже в период высокой загруженности дорог.

Местоположение дома интересно тем, что с одной стороны, он находится на тихой улице с неинтенсивным движением, с другой стороны, всего в 5-10 минутах пешей доступности размещено всё необходимое для полноценной и комфортной жизни. Развитая инфраструктура, удобное месторасположение, естественное природное окружение — таковы главные критерии VELLCOM дома на Ленкома.

Сегодня, окружающая обстановка дома крайне важна, особенно для людей, которые много перемещаются и вынуждены преодолевать десятки километров для поездок на работу или для решения бытовых вопросов. Чем рациональнее и гармоничнее концепция района, удобнее транспортные коммуникации и многообразнее инфраструктура вокруг Вашего дома, тем удобнее жить.

Экология в нашем городе далеко не идеальная, однако в Рязани есть районы, в которых много зеленых мест и практически нет промышленных зон. Именно они представляют самую большую ценность для проживания. Дома от холдинга VELLCOM group расположены таким образом, чтобы будущим жильцам не пришлось долго раздумывать перед покупкой квартир.