Район имеет значение

Выбирая квартиру, всегда учитываются несколько факторов, которые влияют на дальнейшее качество жизни и комфорт всех домочадцев. И не всегда на первом месте стоят планировка и площадь жилья. Важными параметрами являются экологичность района, наличие развитой инфраструктуры, возможность быстро добраться из дома в любое место города. Некоторые обращают особое внимание на расположенные вблизи развлекательные центры. Кто-то важным аргументом считает безопасность и изучает статистику преступности в районе.
По данным исследования Tiburon Research, — все же каждый пятый покупатель переживает по поводу благоприятности района, достаточности инфраструктуры, а также своих ощущений от самой квартиры и двора.
Рязань – промышленный город со всеми свойственными такому городу экологическими проблемами. Согласно, информации, прозвучавшей на заседании Общественной палаты Рязанской области самые экологически неблагополучные районы города это — посёлки Турлатово, Дашки, Соколовка и Строитель. Они находятся в непосредственной близости от многочисленных производств Южного промузла, где наблюдается постоянное увеличение содержания в атмосфере сероуглерода, фенолов.
Экологи рекомендуют воздержаться от приобретения жилья вблизи промышленных объектов и советует покупателям тщательно выбирать не только квартиру, но и место ее расположения. Хорошая экологическая обстановка жилого дома обусловлена рядом факторов, среди которых:
1) Достаточная удалённость от опасных промышленных зон;
2) Расположение большого количества скверов, парков, благодаря чему, воздух в таком районе наиболее чистый и свежий, а благоприятная роза ветров предотвращает проникновение загрязненного воздуха со стороны промышленных зон.
Чтобы не запутаться, покупателю нужно хорошо знать особенности города. При чем важно не только знание маршрутов и транспортных развязок, но и информация о дальнейшей застройке района. Развитая инфраструктура, исключительно удобное месторасположение, естественное природное окружение — таковы главные критерии выигрышного расположения дома. Например, VELLCOM дом на Московском скрыт от шума главных городских улиц. Благоустроенный район, который помимо развитой инфраструктуры может похвастаться действительно уникальным преимуществом – экологией.
В ближайшем окружении от Vellcom дома на Московском находятся: 4 детских сада, 3 школы, РГАУ имени П. А. Костычева, детская школа искусств №4 им. Е.Г. Попова, спортивный центр «Экватор», супермаркеты и торговый центр. В непосредственной близости расположены детская поликлиника и городская больница. Район обладает развитой инфраструктурой: парковые зоны, кафе, рестораны и другие места проведения досуга. Хорошее транспортное сообщение обусловлено близостью к Московскому шоссе.
С каждым годом, все больше жителей нашего города сталкиваются с проблемой пробок и высокой загруженности дорог. При выборе жилья, люди все чаще задаются вопросом – сколько займет времени дорога от дома до работы, учебы, торговых и развлекательных центров? Важнейшим становится удобная транспортная доступность жилой недвижимости, все преимущества которой должны удовлетворять, как владельцев автомобилей, так и пользователей общественного транспорта. Хорошо развитая сеть общественного транспорта, где автобусы, троллейбусы и маршрутные такси следуют в любой конец города с частым интервалом движения значительно сокращают время на передвижение. Существенное значение приобретает и прилегающая к дому улица, которая должна быть спокойной, без перегруженности и вечных пробок. Согласитесь, жилье, которое находится недалеко от офиса, городской остановки с находящимися рядом магазинами, аптеками, детскими садами и школами – это всегда лучше, чем окраина, откуда езда по пробкам обеспечена до любого места, например Vellcom дома на Ленкома.
Экологическое состояние района хорошее. Негативное воздействие дорог нейтрализуется наличием центрального парка и Новопавловской рощи, в котором прекрасно проводят время и любители спокойного отдыха, и приверженцы активного спорта. Транспортная доступность – на высоком уровне. Район располагает большим количеством наземных маршрутов в разные части города. Автолюбители тоже без проблем доберутся до нужного места даже в период высокой загруженности дорог.
Местоположение дома интересно тем, что с одной стороны, он находится на тихой улице с неинтенсивным движением, с другой стороны, всего в 5-10 минутах пешей доступности размещено всё необходимое для полноценной и комфортной жизни. Развитая инфраструктура, удобное месторасположение, естественное природное окружение — таковы главные критерии VELLCOM дома на Ленкома.
Сегодня, окружающая обстановка дома крайне важна, особенно для людей, которые много перемещаются и вынуждены преодолевать десятки километров для поездок на работу или для решения бытовых вопросов. Чем рациональнее и гармоничнее концепция района, удобнее транспортные коммуникации и многообразнее инфраструктура вокруг Вашего дома, тем удобнее жить.
Экология в нашем городе далеко не идеальная, однако в Рязани есть районы, в которых много зеленых мест и практически нет промышленных зон. Именно они представляют самую большую ценность для проживания. Дома от холдинга VELLCOM group расположены таким образом, чтобы будущим жильцам не пришлось долго раздумывать перед покупкой квартир.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram