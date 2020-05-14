Пыльные бури уничтожили посевы в Рязанской области

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В Рязанской области зафиксированы пыльные бури – опасное гидрометеорологическое явление, ранее совсем не характерное для региона. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

За последние недели пыльные бури с порывами ветра до 25 метров в секунду наблюдались уже как минимум трижды: 22 апреля, 1 мая и последняя из них произошла 12 мая.

В Александро-Невском районе пыльные бури уничтожили посевы сахарной свёклы и рапса. Масштабы бедствия уточняются, на данный момент гибель посевов официально зафиксирована в ООО «Надежда», ООО «Мир», АО «Имени генерала Скобелева», общая площадь – около 1,5 тысяч гектаров.

Убытки ещё предстоит оценить, но уже понятно, что в каждом из пострадавших предприятий они исчисляются миллионами рублей. Агрономы и метеорологи оценивают масштаб последствий и необходимость объявления чрезвычайной ситуации.