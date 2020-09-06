Пять пристроек к детским садам примут 400 юных рязанцев в этом году

В текущем году пять пристроек к детским садам примут 400 юных рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, пристройки к детским садам 22 и 112 откроются уже с понедельника, пристройки к садам 125 и 108 – с 10 сентября. Эти учреждения 4 сентября осмотрела глава администрации города Елена Сорокина. По данным управления образования и молодежной политики, приказ о направлении детей в эти дошкольные учреждения опубликован, группы сформированы.

Всего в этом году в эксплуатацию введены 5 пристроек, каждая рассчитана на 80 мест. Таким образом, 400 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет созданы только благодаря пристройкам и еще 40 мест — за счет реконструкции детского сада на ул. Мехзавода.

– Проблема обеспечения детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях еще не решена полностью, но мы планомерно работаем над этим, — подчеркнула Елена Сорокина. – В текущем году начнем строительство еще 7 пристроек к детским садам №№7, 10, 76, 99, 110, 131, 149. А в 2021 году планируем ввести в эксплуатацию 2 отдельно стоящих яслей и 3 пристройки к детским садам №№121, 136, 147.