Пять пристроек к детским садам примут 400 юных рязанцев в этом году

В текущем году пять пристроек к детским садам примут 400 юных рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Так, пристройки к детским садам 22 и 112 откроются уже с понедельника, пристройки к садам 125 и 108 – с 10 сентября. Эти учреждения 4 сентября осмотрела глава администрации города Елена Сорокина. По данным управления образования и молодежной политики, приказ о направлении детей в эти дошкольные учреждения опубликован, группы сформированы.
Всего в этом году в эксплуатацию введены 5 пристроек, каждая рассчитана на 80 мест. Таким образом, 400 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет созданы только благодаря пристройкам и еще 40 мест — за счет реконструкции детского сада на ул. Мехзавода.