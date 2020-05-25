Пьяный водитель устроил серьёзное ДТП в Рязанской области

В воскресенье, 24 мая, в 13.30 в Скопинском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Авария случилась на подъезде к микрорайону Октябрьский. 42-летний житель села Корневое не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2115, съехал с дороги, после чего машина перевернулась.
После ДТП помощь медиков потребовалась 26-летнему пассажиру, получившему травму.
При освидетельствовании выяснилось, что водитель был пьян. Прибор показал 1,641 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 10 раз превышает допустимый уровень.
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