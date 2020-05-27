Пьяный водитель устроил ДТП в Сараевском районе

Во вторник, 26 мая, в Сараевском районе произошло ДТП. Ночью на 1 километре автодороги «село Борец – поселок Зеркальные пруды» столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и «Рено Логан».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, водитель ВАЗ-2110 был пьян. Экспертиза показала, что в его крови содержалось 0,75 промилле алкоголя. Сообщается также, что водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Водителя привлекли к ответственности. Его 27-летней пассажирке потребовалась помощь врачей.
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