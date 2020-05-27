Среда, 27 мая, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Пьяный водитель устроил ДТП в Сараевском районе

7info 2
-

Во вторник, 26 мая, в Сараевском районе произошло ДТП. Ночью на 1 километре автодороги «село Борец – поселок Зеркальные пруды» столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и «Рено Логан».

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, водитель ВАЗ-2110 был пьян. Экспертиза показала, что в его крови содержалось 0,75 промилле алкоголя. Сообщается также, что водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Водителя привлекли к ответственности. Его 27-летней пассажирке потребовалась помощь врачей.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Пьяный водитель устроил ДТП в Сараевском районе

Новости Рязани
Во вторник, 26 мая, в Сараевском районе произошло ДТП. Ночью на 1 километре автодороги «село Борец – поселок Зеркальные пруды» столкнулись автомобили...
Узнать больше

Скончалась актриса Рязанского областного театра кукол

Культура
Скончалась актриса Рязанского областного театра кукол Валия Абрамова. Валия Бареевна Абрамова родилась 29 июля...
Узнать больше

Жителя Сасовского района будут судить за убийство

Новости Рязани
Житель Сасовского района обвиняется в убийстве знакомого. В январе 2020 года обвиняемый гостил у потерпевшего в посёлке Кадом. Мужчины нигде не работали...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Героический бизнес

Акценты
Известные киногерои помогут понять меры поддержки МСП.
Узнать больше

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+