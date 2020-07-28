Пьяный водитель улетел в кювет в Ухоловском районе

В Ухоловском районе нетрезвый водитель съехал в кювет, после чего его автомобиль перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 27 июля, в 15.15 на 7-м километре автодороги Ухолово-Ясенок-Ибердский. 40-летний мужчина не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2114 и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Впоследствии выяснилось, что водитель был нетрезв. Степень опьянения составила 1,364 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Виновнику Дтп потребовалась помощь врачей.