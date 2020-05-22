Пьяный подросток пытался зарезать мать

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Жительница села Виленка Михайловского района обратилась в полицию. Она заявила, что 16-летний сын угрожает убить её.

Женщина рассказала, что в последнее время юноша стал часто употреблять спиртное. На её замечания он не реагировал. Мать забрала у сына телефон, чтобы он его не продал. В очередной раз придя домой пьяным, молодой человек начал требовать вернуть ему телефон. Возникла ссора, в результате которой парень схватил кухонный нож и стал угрожать матери.

Испуганная женщина убежала в соседнюю комнату и вызвала полицию.

Хулигана быстро призвали к порядку и возбудили уголовное дело. теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.