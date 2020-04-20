Пьяная шутка чуть не стоила жизни беременной жительнице Кораблино

Как выяснилось, супруги выпивали вместе. Беременная женщина вдруг решила пошутить и сказала мужу, что ждёт ребёнка не от него.
Мужчина шутку не оценил и стал выяснять, кто отец. Не получив ответа, он схватил кухонный нож и пригрозил, что зарежет супругу, если она не скажет правду.
Испуганная женщина пыталась успокоить мужа. Но, не сумев это сделать, обратилась в полицию.
Разбушевавшегося супруга быстро усмирили. Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.
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