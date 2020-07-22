Путин объявил благодарность Анне Росляковой и Жанне Фоминой

21 июля в Рязанской области был назначен министр по делам территорий и информационной политике региона. Эту должность, остававшуюся вакантной с декабря 2018 года, заняла Жанна Фомина.

Сегодня, 22 июля в электронной версии газеты «Рязанские ведомости» опубликовали сообщение, согласно которому Жанне Фоминой объявлена благодарность президента РФ.

Согласно тексту документа награда получена «за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевидения».

Благодарность от президента РФ также объявлена Первому заместителю председателя правительства Рязанской области Анне Росляковой.