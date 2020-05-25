Проверка не выявила возобновления работ на озере «Дикая утка»

Администрация Рязани сообщила, что в ходе проверки на озере «Дикая утка» выявлено, что работы по засыпке не ведутся.
Эту информацию пресс-служба мэрии разместила на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте. Перед этим один из пользователей задал вопрос, почему работы на озере продолжаются, несмотря на судебный запрет.
В ответе администрации говорится, что проверку проводили в пятницу, 22 мая, сотрудники МКУ «Управление по делам территории г. Рязани». По их данным, на озере не только не ведутся работы, но и нет следов их проведения.
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