Против бывшего рязанского судьи возбудят дело о взятке

Следственный комитет Российской Федерации обратился в Высшую коллегию судей России с представлением о возбуждении уголовных дел в отношении трёх экс-судей. Как сообщает портал zasudili.ru, один из этих судей имеет отношение к Рязанской области.
Мирового судью из Рязани подозревают в том, что он брал взятки. По версии следствия, мужчина за деньги согласился помочь в прекращении административного дела о лишении «прав». Цена вопроса – 200 тысяч рублей.
Несмотря на то, что в распоряжении следователей находятся телефонные записи, на которых слышно, как судья обещает передать деньги, сам подозреваемый свою вину отрицает.
Высшая Коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram