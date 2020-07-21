Против бывшего рязанского судьи возбудят дело о взятке

Следственный комитет Российской Федерации обратился в Высшую коллегию судей России с представлением о возбуждении уголовных дел в отношении трёх экс-судей. Как сообщает портал zasudili.ru, один из этих судей имеет отношение к Рязанской области.

Мирового судью из Рязани подозревают в том, что он брал взятки. По версии следствия, мужчина за деньги согласился помочь в прекращении административного дела о лишении «прав». Цена вопроса – 200 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в распоряжении следователей находятся телефонные записи, на которых слышно, как судья обещает передать деньги, сам подозреваемый свою вину отрицает.

Высшая Коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».