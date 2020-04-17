Простые шаги онлайн-покупки недвижимости от VELLCOM Group

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Сложившаяся ситуация с пандемией нарушила планы тысяч россиян: отложены поездки, перенесены мероприятия, введена вынужденная изоляция. В компании VELLCOM Group уверены, что карантин – это не повод отказываться от покупки квартиры. На помощь приходят интернет-технологии, позволяющие сделать это не только быстро, но и удаленно, а, следовательно, безопасно.

– Ваш комфорт и спокойствие – приоритеты работы нашей компании, мы умеем делать свою работу в режиме онлайн также быстро и эффективно, –  пояснили в компании VELLCOM Group.

 Выбрать, сравнить и оплатить квартиру от холдинга можно, не выходя из дома, в несколько простых шагов

Шаг 1: подобрать по нужным параметрам квартиру на сайте и оставить заявку через форму обратной связи. Звонка от тех, кому удобнее сделать это по телефону, ждут по номеру: +7 (4912) 300-707

Шаг 2: забронировать подходящий вариант. После обсуждения деталей по телефону вам вышлют полный пакет документов на электронную почту для ознакомления.

Шаг 3: если планируется покупка с помощью кредитных средств, помогут получить одобрение по ипотеке без визита в банк: оформление происходит дистанционно, а подать заявку на ипотеку с привлекательными условиями можно обратившись в отдел продаж по телефону, указанному выше. Вам сообщат, какие документы потребуются для подачи заявки, затем вы сможете прислать документы электронно. Сам процесс одобрения кредита происходит удалённо. Единственной точкой «внешнего» контакта будет подписание кредитного договора в банке, т. к. это условие прописано в требованиях законодательства.

Шаг 4: подписать согласованный договор, который могут доставить вам домой. 

Шаг 5: завершить покупку и подать документы на регистрацию сделки!

Начните знакомство с VELLCOM DOMами прямо сейчас и реализуйте ваши планы! А менеджеры расскажут всё об исключительных деталях проектов компании и помогут вам пройти все этапы дистанционной покупки.

Берегите себя! Оставайтесь дома вместе с VELLCOM Group

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