Прощание с Олегом Ковалёвым пройдёт в Москве

Прощание с бывшим губернатором Рязанской области Олегом Ковалёвым пройдёт в четверг, 14 мая, в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, сенатор Олег Ковалёв скончался 11 мая на 72-м году жизни. С 2008 по февраль 2017 года он руководил Рязанской областью.
Церемония прощания с Олегом Ивановичем пройдёт с 09.00 до 10.30 в морге Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве. После этого его похоронят на кладбище в Каширском районе Московской области.
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