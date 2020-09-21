Прокуратура выявила нарушения в пителинской больнице

В ходе прокурорской проверки в Пителинской районной больнице выявлены нарушения требований законодательства, регламентирующего порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В частности, в укладке выездной бригады скорой помощи отсутствуют определённые лекарственные препараты и медицинские изделия.

Также в ходе проверки выявлены нарушения в части оснащения автомобилей скорой медицинской помощи, кабинета педиатра, прививочного кабинета необходимым оборудованием.

Выявлены нарушения проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в возрасте 1-2 месяцев. При проверке медицинских карт детей установлено, что ультразвуковое исследование почек, ультразвуковое исследование тазобедренных суставов, эхокардиография, нейросонография некоторых детей в возрасте 1 месяца не пройдены, отсутствует общий анализ крови, общий анализ мочи в медицинских картах детей в возрасте 2 месяцев.

В связи с этим в адрес и.о. главного врача ГБУ РО «Сасовский ММЦ» прокуратурой района внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.