Прокуратура проверит все обстоятельства пожара на Гагарина

В ночь на понедельник, 4 мая, в одной из квартир 5-этажного дома на улице Гагарина произошёл пожар. Были эвакуированы 15 человек. Погибли молодая девушка и парень. Три человека госпитализированы.
Прокуратура Рязанской области устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
На месте происшествия работает прокурор Железнодорожного района Рязани Андрей Зимнухов. Он проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности контролирующими и надзорными органами и проконтролирует результат доследственной проверки, проводимой органами предварительного расследования.
Напомним, ранее на месте пожара побывал губернатор Николай Любимов.
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