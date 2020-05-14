Прокуратура проверила рязанские АЗС

В Рязанском районе сотрудники прокуратуры провели проверки на АЗС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Проверяющие выявляли нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, а также то, как исполняется закон о защите прав потребителей.
В итоге было выявлено 22 нарушения в области пожарной безопасности и 5 нарушений законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, выяснилось, что на АЗС не указывают экологический класс и климатические условия применения топлива.
Владельцам автозаправочных станций внесены предписания, документы о нарушениях направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт.
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