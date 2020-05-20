Прокуратура отреагировала на обращение касимовских медиков

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Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку после жалобы касимовских медиков президенту России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Медицинские работники записали обращение к Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нём они сообщили, что не получили обещанных выплат за работу с заболевшими коронавирусом.

В тот же день прокуратура провела проверку. Было установлено, что в касимовской больнице составлен перечень работников, которым положены стимулирующие выплаты. В него включены врачи, фельдшеры, в том числе по приёму вызовов скорой медицинской помощи, и водители автомобилей скорой помощи.

В то же время установлено, что со 2 марта у пациентов было выявлено 48 случаев COVID-19. Они могли контактировать с медицинскими работниками инфекционного, терапевтического, педиатрического и других отделений больницы. Медицинский персонал в них также подвергался риску заражений, но выплат они не получили.

По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений.