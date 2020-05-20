Среда, 20 мая, 2020
11.5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Прокуратура отреагировала на обращение касимовских медиков

7info
-

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку после жалобы касимовских медиков президенту России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Медицинские работники записали обращение к Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нём они сообщили, что не получили обещанных выплат за работу с заболевшими коронавирусом.

В тот же день прокуратура провела проверку. Было установлено, что в касимовской больнице составлен перечень работников, которым положены стимулирующие выплаты. В него включены врачи, фельдшеры, в том числе по приёму вызовов  скорой медицинской помощи, и водители автомобилей скорой помощи.

В то же время установлено, что со 2 марта у пациентов было выявлено 48 случаев COVID-19. Они могли контактировать с медицинскими работниками инфекционного, терапевтического, педиатрического и других отделений больницы. Медицинский персонал в них также подвергался риску заражений, но выплат они не получили. 

По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений. 

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В центре Рязани столкнулись троллейбус и маршрутка

Новости Рязани
На улице Соборной в Рязани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Информация об аварии появилась в паблике Подслушано в Рязани.
Узнать больше

Андрей Прилуцкий запросил пояснения с главного врача Касимовского ММЦ

Власть
Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий запросил пояснения с главного врача Касимовского ММЦ Виктора Бардина по поводу видеообращения медиков центра о невыплатах...
Узнать больше

Увеличилось число рязанцев, вылечившихся от COVID-19

COVID-19
В среду, 20 мая, из больниц Рязани выписали ещё 24 человека, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На посту ДПС в Рязани водитель сбил полицейского

Новости Рязани
Днём в среду, 20 мая, на посту ДПС ГИБДД «Солотчинский» в Рязани водитель наехал на инспектора и попытался скрыться. Об этом сообщила...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 92 случая COVID-19

COVID-19
В среду, 20 мая, стало известно ещё о 92 случаях заражения коронавирусом в Рязанской области. Об этом сообщает опергруппа правительства.
Узнать больше

Рязанцам рассказали, как оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Новости Рязани
С 20 мая в России начинается приём заявок на выплаты родителям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Заявления принимаются на портале...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов

COVID-19
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+