Производство тепличных овощей в Рязанской области выросло в 15 раз

7info

На поддержку региональных бюджетов направят 200 миллиардов рублей

Власть
Во время совещания, посвящённого вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса президент Владимир Путин заявил...
Узнать больше

Где в Рязани приобрести освящённые куличи

Новости Рязани
Уже в воскресенье, 19 апреля, православные будут отмечать Пасху. Из-за сложной эпидемиологической ситуации прихожанам не рекомендовано посещать храмы. Но возможность приобрести освящённый...
Узнать больше

Николай Любимов: Сегодня космическая отрасль продолжает своё качественное развитие

Власть
Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём космонавтики.  Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днём космонавтики!
Узнать больше
-

В 2020 году в России в целом и в Рязанской области в частности планируют собрать рекордный урожай овощей закрытого грунта. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. 

В Рязанской области за период с начала 2020 года по 16 апреля тепличных овощей произведено в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Причина столь существенного роста в том, что в прошлые годы в регионе работали лишь два небольших тепличных комплекса: ООО «Ветер перемен» в Рыбновском районе (площадь 2,6 гектара) и фермерское хозяйство Аксиньи Рустамян в Рязанском районе (площадь 0,4 га). А осенью 2019 года в Рыбновском районе введён первый этап тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи» площадью 11,25 га.

С начала 2020 года в зимних теплицах Рязанской области собрано 2,6 тысячи тонн овощей, в том числе 1,7 тысячи тонн тепличных огурцов и 0,9 тысячи тонн томатов.

В России в целом с начала 2020 года производство тепличных овощей увеличилось на треть. Прибавка особенно актуальна по томатам: на импорт приходится около 40% от общего объема потребления. А в условиях слабого рубля рост цен на импортную продукцию неизбежен. Переход на отечественную продукцию позволит сохранить цены на базовые овощи на приемлемом уровне. Как уже ощутимый результат увеличения производства тепличных культур – по данным Минсельхоза России, овощи в первой половине апреля 2020 года стоят значительно ниже, чем год назад: цены на огурцы ниже на 11–26%, а на томаты – на 7–9%

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия