Производство тепличных овощей в Рязанской области выросло в 15 раз

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В 2020 году в России в целом и в Рязанской области в частности планируют собрать рекордный урожай овощей закрытого грунта. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

В Рязанской области за период с начала 2020 года по 16 апреля тепличных овощей произведено в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Причина столь существенного роста в том, что в прошлые годы в регионе работали лишь два небольших тепличных комплекса: ООО «Ветер перемен» в Рыбновском районе (площадь 2,6 гектара) и фермерское хозяйство Аксиньи Рустамян в Рязанском районе (площадь 0,4 га). А осенью 2019 года в Рыбновском районе введён первый этап тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи» площадью 11,25 га.

С начала 2020 года в зимних теплицах Рязанской области собрано 2,6 тысячи тонн овощей, в том числе 1,7 тысячи тонн тепличных огурцов и 0,9 тысячи тонн томатов.

В России в целом с начала 2020 года производство тепличных овощей увеличилось на треть. Прибавка особенно актуальна по томатам: на импорт приходится около 40% от общего объема потребления. А в условиях слабого рубля рост цен на импортную продукцию неизбежен. Переход на отечественную продукцию позволит сохранить цены на базовые овощи на приемлемом уровне. Как уже ощутимый результат увеличения производства тепличных культур – по данным Минсельхоза России, овощи в первой половине апреля 2020 года стоят значительно ниже, чем год назад: цены на огурцы ниже на 11–26%, а на томаты – на 7–9%