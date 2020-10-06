Прогулки, сладости и вдохновение. Планируем путешествие в Воронеж вместе

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Осенняя погода радует своим теплом. Самое время задуматься о путешествии! Отличной идеей для путешествия выходного дня с РИА «7 новостей» поделилась путешественница из Рязани, автор паблика «Куда Надо? Дневник путешественницы» Оксана Казнина.

В Воронеже нечего делать…

…Так думала я, пока не увидела его собственными глазами. Спеша на свидание с солнцем и морем на краснодарские курорты, я часто проезжала мимо него. Два года назад я решила исправить это недоразумение. А этим летом вернулась снова.

Воронеж — город-миллионник со своей историей, уникальными местами, знаменитыми достопримечательностями. Чистый, ухоженный, зелёный.

Тот, кто предпочитает по незнакомому городу гулять пешком, а не созерцать достопримечательности из окна автомобиля, меня поймет. После двухчасового марафона по памятным местам безумно хочется отдохнуть на удобной скамеечке, да ещё в тенёчке, а если неподалеку шумит фонтан — это верх блаженства. Воронеж — самый комфортный город для совмещения познавательного с отдыхательным.

Через каждые 500 метров нас приветливо встречал вход в парк или сквер. И в каждом было чисто, аккуратно, красиво и зелено. Если стоит скамейка, то рядом с ней обязательно соседствует урна. Если фонтан не работает, то не из-за того, что он брошен муниципальными службами, а потому, что его чистят. Нужны подтверждения? Вот они.

Многим городам стоит взять на заметку. К сожалению, тенденция такова, что вместо зеленых зон у нас на каждом шагу строятся бетонные муравейники.

Топ памятников, которые обязательно нужно увидеть:

Котенок с улицы Лизюкова

Обаятельного котенка Василия из мультфильма знают все! Это вполне реальный персонаж с воронежской пропиской. Да и улица генерала Лизюкова действительно существует. Правда, находится далеко от основных достопримечательностей. Но ради фотографии с любимым персонажем стоит приехать.

Адрес: Ул.Лизюкова, д.4.

Белый Бим Чёрное Ухо

Не менее знаменитый пёс из одноименного фильма тоже выбрал Воронеж своим местожительством. Он сидит на мостовой возле воронежского кукольного театра и внимательно вглядывается в толпу. А прохожие то за ушком ему почешут, то спинку погладят на удачу.

Адрес: Пр-т Революции, д.52.

Осип Мандельштам

Памятники поэтам есть в каждом городе и не по одному, но именно этот, деятелю «серебряного века», зацепил меня своей одушевленностью. Он как будто живой стоит с тобой наравне и вот-вот начнет декламировать свои лучшие произведения. Расположена скульптура недалеко от того дома, в котором он проживал со своей женой в период их трехлетней воронежской ссылки с 1934 по 1937 годы. Именно в это время Мандельштам создал свои известные «Воронежские тетради».

Адрес: недалеко от входа в парк «Орленок».

Лечебный стул № 0001

Необычная композиция связана с таким человеческим пороком, как жадность. Именно этот недостаток столь нетривиальным способом решил искоренять Воронеж. Согласно надписи на спинке, все, кто посидит на стуле, избавятся от жлобства и станут добрее. Проверила на себе. Ничего необычного не почувствовала. То ли такого недостатка у меня нет, то ли стул имеет накопительный эффект.

Адрес: Сквер Платонова.

Памятник Высоцкому

Внушительного размера монумент на пешеходной части улицы не может ни привлечь внимание. В 2017 году жители города даже связали для него огромный красный свитер в честь Дня рождения барда.

Адрес: Ул.Карла Маркса, д. 59 (напротив Воронежского института физкультуры).

Вечером советую неспешно прогуляться по Адмиралтейской площади Воронежа.

Посередине ростральная колонна в виде якоря, по бокам пушки, рядом пришвартован первый линейный корабль Российского военно-морского флота «Гото Предестинация» времен Петра 1. Площадь большая, но, на мой взгляд, немного пустовата. Зато байкерам это только в плюс. Есть место, где покружить на своих железных конях, украшенных неоновыми гирляндами.

Главная достопримечательность Адмиралтейской площади, безусловно, корабль. Он служит живым морским музеем. Это прекрасная возможность познакомиться с работой, жизнью и бытом моряков эпохи зарождения русского флота. Мы на экскурсию не ходили, поэтому советовать или отговаривать не имею права. А вот то, что корабль привлекает к себе внимание и в нем хочется разглядывать каждую мельчайшую деталь — это бесспорно.

Прогулка по святым местам

На следующий день стоит совершить прогулку по святым местам Воронежа. Среди великого множества церквей, я выделила для себя три по значимости храма:

Самый главный храм города

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР расположен в самом центре Воронежа. Мимо его красоты и величавости равнодушным не пройти. Он построен в русско-византийском стиле и является третим по высоте православным собором в России и одним из самых высоких в мире.

Адрес: просп. Революции, 14в.

Памятник архитектуры и культурного наследия

ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ построена в стиле барокко. Во времена Советской власти она была закрыта и только в 1990-е годы снова начала свою работу. Знаменита тем, что в ней крестился писатель И.А. Бунин.

Адрес: ул. Освобождение труда, 20

Старейший Воронежский монастырь

АЛЕКСЕЕВО-АКАТОВ ХРАМ был основан в первой половине 17 века и тогда он был мужским. Во времена революции многих священнослужителей арестовали и расстреляли, а потом монастырь и вовсе закрыли. Он использовался под различные нужды, пока в 1989 году его не вернули церкви. С 1990 г. здесь — женская обитель. Сейчас это храм с очень красивой и облагороженной территорией, по которой одно удовольствие неспеша прогуляться или в тишине посидеть на лавочке у фонтанчика.

Адрес: ул. Освобождение труда, 1в

А не рвануть ли на море?

А не рвануть ли нам на море, подумала я, чтобы отдохнуть от культурно-познавательной части нашего путешествия по Воронежу?

Тем более далеко ехать не надо, вот же оно — воронежское море. Так местные жители называют водохранилище. Оно такое бескрайнее, что и правда можно спутать с морем. Это первый в истории России рукотворный водоем таких масштабов в черте города.

Воронежское море было задумано для водоснабжения промышленных организаций города. Только из-за спешного строительства из-за разгрома Воронежа после войны не удалось углубить дно водохранилища и не были построены очистные сооружения предприятий. Все это стало причиной серьёзного загрязнения воды, поэтому время от времени в «море» запускают белого толстолобика. Не рыбакам на радость, а для очищения цветущей мутной воды.

А ведь смотря на это синее бескрайнее полотно и не подумаешь, что у него столько нюансов. Красиво же! И вдохновляюще!

Ещё я люблю посещать в городах не только туристические места, но и те, которые меньше всего интересуют туристов.

Для меня таким местом в Воронеже стал рынок, только не тот, где на улице среди грязных прилавков и окурков продавцы спихивают свой второсортный товар, а большущий двухэтажный крытый павильон с образцовой чистотой и дурманящим голову ароматом еды.

Весь первый этаж поделён на сегменты. Продавцы в зелёной униформе торгуют исключительно фруктами и овощами, в красном — мясом, в жёлтом — молочной продукцией. Цветовая гамма легко помогает сориентироваться в товарах.

На второй этаж приветливо доставляет эскалатор. Лифт, кстати, здесь тоже имеется. На верхнем ярусе рынка находится производство воронежской продукции, такой как зефир, пастила, халва, и фудкорт, где можно, не отходя от кассы, попробовать свежайшие сладости или плотно покушать в кафешке.

Честно, я даже не догадывалась, что в России существует такой опрятный и образцовый рынок. Сюда нужно водить экскурсии.

Что привезти из Воронежа?

Вот мы плавненько и подошли к вопросу, а что же привезти из Воронежа в качестве подарка себе и своим друзьям.

Начнем со вкусненького





Пряники от Сажинского кондитерского комбината. Большой выбор представлен на центральном рынке Воронежа. Есть подарочные варианты в красивых упаковках с достопримечательностями города, а есть пряники на развес.

Молочная продукция «Вкуснотеево». Она продается не только в Воронеже, но и в супермаркетах по всей России, но самый полный ассортимент найдете именно здесь.

Воронежский квас. Белый с хреном хорошо подойдёт для окрошки, а в жару отлично утолит жажду красный квас с мятным послевкусием. Очень необычный, освежающий и вкусный.

Зефир. Любителям сладкого стоит снова отправиться на центральный рынок. На втором этаже находится собственное производство зефира, пастилы и халвы. За ними всегда выстраивается большая очередь.

Воронежские конфеты.Подарочные экземпляры в коробках отлично подойдут для презента друзьям или родным. Я с собой одну коробочку увезла, вкус конфет уносит в детство.

На память и для пополнения коллекции советую приобрести матрёшку.

В Воронеже они особенные — яйцеобразные и без младших сестер внутри. Появились они не так давно, в 60-годах прошлого столетия. К сожалению, в городе мало мастериц, которые занимаются изготовлением и росписью деревянных куколок, поэтому в свободной продаже их не найти. За несколько месяцев до поездки я заказала матрёшку у мастера. Мы обсудили с ней размер, внешний вид игрушки и к назначенному числу воронежская матрёшка была уже у меня. Она ещё до сих пор пахнет красками.

С целым багажом подарков и впечатлений наш уикенд в Воронеже подходит к концу!

Для тех, кто хочет повторить путешествие Оксаны, в паблике «Куда надо? Дневник путешественницы» проводится конкурс.