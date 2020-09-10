Продолжается капитальный ремонт Кораблинской детской музыкальной школы

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации, в 2020 году Министерством культуры РФ был проведен конкурсный отбор заявок на проведение капитального ремонта и реконструкции детских школ искусств. По результатам отбора были выделены средства на капитальный ремонт Кораблинской детской музыкальной школы.

В среду, 9 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина и глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова посетили музыкальную школу и оценили ход ремонтных работ.

На ремонт здания из бюджетов всех уровней было выделено около 16 млн. руб. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по покраске фасада здания, отделочные работы во внутренних помещениях. Продолжается ремонт актового зала. Завершен ремонт кровли, утеплен фасад, проведены электромонтажные работы, заменена система водоснабжения.

Елена Митина отметила, что подрядчик имеет все шансы для того, чтобы сдать объект в намеченные сроки.

– Но для нас самое главное – это еще и качество выполненных работ. После завершения ремонта учащиеся и педагоги должны прийти в современное обновленное здания, в котором будут созданы все необходимые условия для творчества, – подчеркнула парламентарий.