Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве в рязанском гараже

В Рязанском областному суде присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, двое мужчин Б. и С. в феврале 2018 года в одном из подземных гаражей Рязани убили местного жителя, а затем похитили его имущество, включая автомобиль и оружие ограниченного поражения с патронами.

Сообщается, что погибшего заманили в гараж на встречу с одним из участников расправы, которого потерпевший искал из-за хищения у него более 500 тысяч рублей. Там мужчину жестоко избили, в том числе нанеся не менее 30 ударов молотком по голове. Он в ответ успел ранить одного из нападавших резиновой пулей из травмата.

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Труп мужчины на его же машине вывезли в Михайловский район и закопали в овраге. После этого машину спрятали у родственников в Скопинском районе. Затем злоумышленники списали деньги с карт убитого, выкинули травматический пистолет и молоток. Также они собирались с помощью знакомого риэлтора заложить ПТС на автомобиль.

В ходе суда один из мужчин признал вину частично, объяснив свои действия самообороной. Другой вины не признал.

После вынесения присяжными обвинительного вердикта, должен быть вынесен приговор судом. Именно он определит, сколько лет лишения свободы получит каждый.