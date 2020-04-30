Приехавшим в Рязанскую область придётся пройти 14-дневный карантин

Всем людям, приезжающим в Рязанскую область, придётся пройти 14-дневный карантин. Постановление об этом подписала главный санитарный врач региона.
Приехавшим предписывается находиться в это время дома и не контактировать с третьими лицами. При появлении симптомов заболевания сразу необходимо звонить в скорую помощь и не заниматься самолечением.
Нарушителям грозит административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram