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Приехавшим в Рязанскую область придётся пройти 14-дневный карантин

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Всем людям, приезжающим в Рязанскую область, придётся пройти 14-дневный карантин. Постановление об этом подписала главный санитарный врач региона.

Приехавшим предписывается находиться в это время дома и не контактировать с третьими лицами. При появлении симптомов заболевания сразу необходимо звонить в скорую помощь и не заниматься самолечением.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. 

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