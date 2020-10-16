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При возведении пристройки к детсаду на улице Зубковой будут учитывать пожелания местных жителей

Елена Лобанова

В четверг, 15 октября, сотрудники управления капитального строительства и управления общественных отношений встретились жителями улицы Зубковой. На встрече обсуждалось возведение пристройки к детскому саду №7, сообщает пресс-служба администрации города. 

Согласно проекту, в этом месте возведут пристройку на 80 ясельных мест, расширят прогулочные зоны и благоустроят спортивную площадку. Жители пожелали сохранить имеющуюся детскую площадку и благоустроить придомовую территорию. 

— Гражданам пояснили, что участок для реконструкции детского сада является муниципальным и не относится к общедолевой собственности дома. Также был отмечен высокий износ отдельных элементов игрового оборудования. Инициативной группе жителей предложили рассмотреть возможность участия в программе поддержки местных инициатив на 2021 год. Со слов рязанцев, этот вариант может стать хорошим компромиссом, — говорится в сообщении. 

И.о. замглавы администрации Рязани Сергей Савин отметил, что сотни граждан обращались с просьбой увеличить количество мест в детском саду и реконструировать территорию. 

— Мы уважаем позицию жителей близлежащих домов и их право на благоустроенное место для прогулок с детьми. Уверен, что совместными усилиями мы найдем правильное решение в сложившейся ситуации, – подчеркнул Сергей Савин.

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