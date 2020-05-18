При благоустройстве сквера на улице Октябрьской учтут мнение рязанцев

Сквер на улице Октябрьской в Рязани благоустроят в 2021 году. При проведении работ будет учтено мнение горожан. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В центре этой зелёной зоны находится памятник Советско-польскому братству по оружию. Городские службы поддерживали в парке чистоту, но в его обустройство сейчас требуется вложить деньги. Необходимо отремонтировать дорожки, установить освещение. Кроме того, надо провести работы по озеленению – убрать ненужную растительность, а где-то высадить новую.
В 2020 году комиссия приняла решение включить этот сквер в программу «Комфортная городская среда» на 2021 год. Основные средства на благоустройство должен будет выделить федеральный бюджет.
В сквере уже появилась военная техника. Когда закончится режим ограничений из-за коронавируса в парке будут проводиться экскурсии. Планируется работа бесплатной секции скандинавской ходьбы.
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