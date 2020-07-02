Председатель ОП Рязанской области: голосование по поправкам прошло в штатном режиме

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Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина считает, что голосование по поправкам в Конституции РФ в регионе прошло в штатном режиме. Об этом она заявила на пресс-конференции для рязанских журналистов 2 июля.

На 1015 участках для голосования работало 6 тысяч наблюдателей, с целью мониторинга ситуации в регион приезжали представители Общественной палаты РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, рассказала Гришина.

Всего поступило более 1300 сообщений от наблюдателей, которые, по словам руководителя региональной ОП свидетельствовали о «плановом ходе одобрения поправок».

Поступали и жалобы на нарушения, по ним проходили разбирательства, но эти нарушения не повлияли на результаты голосования, считают в Общественной палате. По словам заместителя председателя Общественной палаты региона Ольги Вороновой, большая часть сообщений о нарушениях были фейковыми.