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Новости РязаниЭкономика

Предприниматели могут получить субсидий на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора

7info

С 15 июля стартовала программа, разработанная Минэкономразвития России и предполагающая предоставление СОНКО и МСП субсидий на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщили в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области. 

Согласно профилактическим рекомендациям, на третьем этапе снятия ограничений предприятия общепита, гостиницы и некоторые спортивные организации возобновили свою работу в Рязанской области.

При этом компании обязаны: замерять температуру посетителей и персонала; обеспечить социальное дистанцирование (1,5–2 м); предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты; обеспечить посетителей антисептиками. Это предполагает дополнительные расходы для предпринимателей.

На субсидию могут рассчитывать НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, а также МСП, включённые в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) или осуществляющие деятельность (по основному ОКВЭД) в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования.

Размер предоставляемой субсидии будет высчитываться по следующей формуле:

• Организации получат фиксированную выплату 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.).

• Индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП.

• ИП без работников получат 15 тыс. руб.

Количество работников ФНС будет проверять на основании отчётности в Пенсионный фонд РФ.

Для получения субсидии необходимо с 15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП:

• по почте;

• на сайте ФНС России.

В заявлении необходимо указать счёт, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а федеральное казначейство произведёт выплату.

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