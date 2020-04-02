Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

7info
Новости Рязани

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Представляем вам обзор новостей от 7info. https://youtu.be/FpfVx37rfMY
Узнать больше
Новости Рязани

В Рыбном мужчину ударили ножом и ограбили

В Рыбновском районе произошло нападение на прохожего. Неизвестный напал на местного жителя. Он несколько раз ударил мужчину ножом и украл у него...
Узнать больше
Новости Рязани

Как будет проходить дистанционное обучение в Рязанской области

В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных...
Узнать больше
Новости Рязани

Во время ночного пожара в Рязани эвакуировали 7 человек

Горела 3-комнатная квартира. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанцам напомнили номера телефонов горячих линий

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалистами регионального Управления Роспотребнадзора, Сall-центра, Государственного фонда развития промышленности Рязанской области, а также волонтерами-медиками РязГМУ и Волонтерского...
Узнать больше
-

В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Пропуск нужен для того, чтобы спокойно передвигаться по Рязани в период ограничений из-за коронавируса. Физическим лицам сейчас такой пропуск не нужен. 

В сообщении отмечается, что пропуска предприятия будут получать поэтапно. 

– Все организации, которые должны продолжать работу в режиме повышенной готовности, будут обеспечены пропусками в необходимом объёме, – отметили в оперативной группе.  

Вся информация содержится в специальном разделе на сайте правительства Рязанской области. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

Видео:Для выявления нарушителей режима в Рязанской области задействуют катера

Власть
В предстоящие выходные полиция примет усиленные меры для выявления нарушителей режима самоизоляции. Полицейские рейды и патрули будут дежурить  не только на улицах, но и...
Узнать больше

В Рязани началась трансляция театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены»

Видео
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций на официальной странице Рязанского театра...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека

Коронавирус Рязань
На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязани выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. – Тест...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Россияне назвали сына в честь коронавируса

Митрополит Татарстана совершил воздушный крестный ход

Первое уголовное дело о фейке про COVID-19 завели в РФ