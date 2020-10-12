Правительство Рязанской области продолжает оказывать поддержку пострадавшим от взрывов на бывшем военном арсенале в Скопинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, на территории воинской части работают 6 межведомственных комиссий, которые оценивают ущерб. Уже обследовали более 430 строенией, в числе которых многоквартирные дома, объекты соцсферы, частные домовладения.
В Вослебовской школе и Ряжском технологическом техникуме продолжают работать пункты временного размещения. В селе размещены 41 человек, а в городе — 5.
Всем пострадавшим выдаются первоначальные выплаты в размере 10 000 рублей.
Помимо первоначальных выплат планируется и выдавать компенсацию за частично утраченное имущество (50 000 рублей), полностью утраченное (100 000 рублей). Также будут единовременные выплаты за причинение тяжкого вреда здоровью (400 000 рублей), среднего вреда (200 000 рублей) и легкого (20 000 рублей).
Правоохранительные органы обеспечивают в военном городе охрану общественного порядка и безопасности граждан, проводятся патрулирования территорий. Сотрудники ГИБДД стараются сохранять безопасность дорожного движения. А на территории военного города и в Скопинском районе обеспечен пропускной режим.