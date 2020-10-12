Правительство Рязанской области продолжает оказывать поддержку пострадавшим от взрывов на бывшем военном арсенале в Скопинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на территории воинской части работают 6 межведомственных комиссий, которые оценивают ущерб. Уже обследовали более 430 строенией, в числе которых многоквартирные дома, объекты соцсферы, частные домовладения.

— На территории пострадавших районов выбиты деревянные стекла, разбиты стеклопакеты и рамы ПВХ, повреждены крыши, обнаружены трещины на стенах, обрушения штукатурки и подшивных потолков. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Также уточняется количество сгоревшего автотранспорта, гаражей, хозяйственных построек, заборов, домашних животных и птицы, — рассказали в ведомстве.

В Вослебовской школе и Ряжском технологическом техникуме продолжают работать пункты временного размещения. В селе размещены 41 человек, а в городе — 5.

Всем пострадавшим выдаются первоначальные выплаты в размере 10 000 рублей.

— Выплаты уже получили 365 семей, а это около 1 014 граждан. Заплатили 3 650 000 рублей. Все выплаты будут произведены до 12 октября 2020 года, — заявили в ведомстве.

Помимо первоначальных выплат планируется и выдавать компенсацию за частично утраченное имущество (50 000 рублей), полностью утраченное (100 000 рублей). Также будут единовременные выплаты за причинение тяжкого вреда здоровью (400 000 рублей), среднего вреда (200 000 рублей) и легкого (20 000 рублей).

— Выплаты за вред здоровью, гибель члена семьи и утрату имущества первой необходимости будут организованы соответственно после получения медицинских заключений, обследования жилых помещений муниципалитетом и принятия решения о признании граждан пострадавшими от чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы обеспечивают в военном городе охрану общественного порядка и безопасности граждан, проводятся патрулирования территорий. Сотрудники ГИБДД стараются сохранять безопасность дорожного движения. А на территории военного города и в Скопинском районе обеспечен пропускной режим.