Правительство Рязанской области предоставило служебный транспорт для волонтёров

7info
Новости Рязани

Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально...
Узнать больше
Новости медицины

В Рязанской ОКБ выполнили ещё две трансплантации органов

В ОКБ выполнили 15-ю пересадку почки и 3-ю пересадку печени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Пациентами трансплантологов...
Узнать больше
Новости Рязани

Фигуристка Трусова показала, как правильно держать планку

Фигуристка Александра Трусова, находящаяся с семьёй на карантине из-за коронавируса возвращении из Египта, продолжает тренировки дома. У себя в инстаграме она опубликовала...
Узнать больше
Новости Рязани

Пока рязанцы соблюдают карантин, воры продолжают «работать»

Пока добросовестные жители Рязани соблюдают карантин и сидят дома, преступники продолжают свою деятельность. На этот раз кто-то украл из подъезда детский самокат.
Узнать больше
Новости Рязани

На трассе между Рязанью и Москвой фура опрокинулась в кювет

По словам очевидца, ДТП произошло на полосе движения в сторону столицы рядом с населённым пунктом Врачово. Подробности случившегося неизвестны.
Узнать больше
-

В Рязанской области волонтёры с 17 марта обеспечиваются транспортом. Об этом сообщил оперативная группа правительства региона.

Напомним, волонтёры доставляют лекарства и продукты людям, которые не могут пойти в магазин самостоятельно из-за коронавируса. 

Для доставки используются 27 служебных машин правительства Рязанской области. В том числе автомобиль вице-губернатора Игоря Грекова, автомобили зампредов правительства, министров. Также используется служебный транспорт муниципалитетов и 5 машин благотворителей. 

Также такси для волонтёров оплачивает региональное отделение ОНФ. При необходимости оплата коммерческого транспорта будет производиться из резервного фонда правительства Рязанской области. 

В сообщении отмечается, что служебные машины правительства, в том числе вице-губернатора, и ранее использовались для перевозки больных. Например, пациентов с почечной недостаточностью из районов в Рязань. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

Видео:Для выявления нарушителей режима в Рязанской области задействуют катера

Власть
В предстоящие выходные полиция примет усиленные меры для выявления нарушителей режима самоизоляции. Полицейские рейды и патрули будут дежурить  не только на улицах, но и...
Узнать больше

В Рязани началась трансляция театрального фестиваля-премии «Зеркало сцены»

Видео
Рязанский театр кукол совместно с Региональным отделением Союза Театральных Деятелей РФ и телеканалом ТКР начинает серию online-трансляций на официальной странице Рязанского театра...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Коронавирус Рязань
Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека

Коронавирус Рязань
На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязани выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. – Тест...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Россияне назвали сына в честь коронавируса

Митрополит Татарстана совершил воздушный крестный ход

Первое уголовное дело о фейке про COVID-19 завели в РФ