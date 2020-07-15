Правительство Рязанской области поможет районам, пострадавшим от урагана

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь районам, пострадавшим от урагана. Наибольший ущерб стихия причинила Клепиковскому району, сообщает сайт регионального правительства.

Как заявил глава района Николай Крейтин, в Клепиковском районе пострадали 136 населённых пунктов. В некоторых из них электроснабжение уже восстановлено. В остальных продолжаются аварийные работы.

В посёлке Болонь ветром сорвало или раскрыло кровлю с 24 жилых домов, из них 17 двухэтажных, а также местной церкви. Всего в этих домах проживает 780 человек.