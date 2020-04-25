Пожилая рязанка застряла в Токио из-за коронавируса

Жительница Рязани не может уехать из Токио из-за коронавируса. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Рязанке 67 лет, у неё есть хронические заболевания. Женщина написала, что у неё заканчиваются лекарства. Она разместила необходимую информацию о себе на сайте Госуслуг. Правда, когда сможет вернуться на родину, неизвестно.
Рязанка отмечает, что жителей Москвы вывозят одними авиарейсами, жителей Урала и Поволжья – другими. Что будет с человеком из Рязани сказать никто не может.
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