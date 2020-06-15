Появилось видео с места ДТП с троллейбусом в Рязани

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Телеканал «Город» опубликовал видео с места ДТП с троллейбусом в Рязани.

Напомним, авария случилась утром в понедельник, 15 июня, на Московском шоссе в Рязани. Столкнулись троллейбус 1-го маршрута и грузовик коммунальных служб.

По предварительным данным, водителю троллейбуса стало плохо за рулём, из-за чего он потерял управление. В ДТП получили травмы водитель, кондуктор и четыре пассажира троллейбуса.