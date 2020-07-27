Появились свежие данные о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о распространении коронавируса.

На 08.30 понедельника, 27 июля, в Рязани и области зарегистрировано 6155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На данный момент опергруппе известно о 16 тыс 827 гражданах, подозрительных на COVID-19. Эти люди вернулись из-за границы, а также контактировали с заражёнными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение сейчас осуществляется в отношении 1 тыс 919 человек. Остальные люди его уже прошли, они здоровы.