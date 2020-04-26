Появились подробности убийства с расчленением в Скопине

Подозреваемая в убийстве и расчленении знакомой в Скопине – уроженка Милославского района. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».
Женщина уже имеет судимости, свой последний срок она отбывала за кражу. Теперь ей может грозить до 15 лет лишения свободы.
Напомним, части тела 58-летней женщины были найдены в Скопине утром в субботу, 25 апреля. По версии следствия, убийство было совершено вечером 12 апреля. Женщины сначала выпивали, а затем поссорились на почве ревности.
Начальник МСО СУ СК РФ Александр Рязанкин сообщил журналистам, что сейчас следователи проверяют на причастность к преступлению и сожителя задержанной. Именно в его квартире произошло убийство.
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