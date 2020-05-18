Появились подробности обнаружения человеческих останков в городе Рыбное

Сайт издательства «Пресса» сообщил некоторые подробности обнаружения скелетированных останков человека в городе Рыбное.
По данным СМИ, части тела человека были найдены в пятницу, 15 мая, в поле рядом с оросительным каналом у дома №1А на улице Пушкинской. На трупе была тёмно-синяя куртка, футболка серого цвета, рядом лежали спортивные штаны.
Пока не называется, мужчине или женщине принадлежал труп. Соответственно, не установлена личность человека. Найденные части тела отправили на экспертизу в Рязань.
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