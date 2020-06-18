Появились подробности ночного пожара в пекарне в Рязани

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В МЧС сообщили подробности ночного пожара в пекарне «Томин хлеб» в Рязани.

Сообщение о возгорании в производственном здании на улице Весенней в Рязани поступило в среду, 17 июня, в 22.19. На место происшествия выезжали 9 пожарных машин и 27 сотрудников МЧС.

Очаг возгорания находился под кровлей здания. Чтобы приступить к тушению, огнеборцам приходилось пилить металлическую крышу.

Во время пожара никто не пострадал. Его площадь составила почти 200 квадратных метров. Полностью потушен пожар был уже в четверг, 18 июня, в 00.24.

Причина случившегося и размер ущерба будут установлены позднее.