Появились новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязани

Администрация Рязани обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам города. Данные размещены на официальном сайте мэрии.

На понедельник, 27 июля, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 183 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 159 заражённых.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаётся Московский район Рязани. Там заражены 1058 человек. В Октябрьском районе города коронавирус выявлен у 898 жителей, в Железнодорожном – у 753. Меньше всего заразившихся в Советском районе Рязани – 450.