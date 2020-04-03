Появились новые данные о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса в регионе. Информация актуальна по состоянию на 08.30 пятницы, 3 апреля.

Число заболевших COVID-2019 в Рязани остаётся прежним – 4 человека. Трое из них были за границей – во Франции и Турции. Ещё одна женщина приехала из Москвы, где контактировала с заболевшим. 

Трое из заболевших в удовлетворительном состоянии, одного уже выписали из больницы имени Семашко. 

Анализы 10 человек отправлены на подтверждение в Москву, один из них в тяжёлом состоянии. За всеми наблюдают медики. 

На данный момент есть информация о 1917 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.  У 1138 взяты анализы на коронавирус, они находятся под медицинским наблюдением. Завершено медицинское наблюдение у 779 граждан, все обследованы и здоровы.

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